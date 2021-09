WRC, Rali da Acrópole, PE14: Kalle Rovanperä com 35.0s de avanço, e só falta a PowerStage | AutoSport

Já só falta a PowerStage para o fim do Rali da Acrópole e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) partem para a derradeira especial com um avanço de 35.0s para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), isto depois de ambas as equipa terem dividido os triunfos nos dois troços da manhã.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) preferiram assegurar o terceiro lugar e com isso estão em boa posição para somar 15 pontos, mais os que eventualmente conseguirem na PowerStage.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) ainda pode conseguir chegar ao sexto posto, enquanto Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) estão em décimo. Independentemente do que conseguirem na PowerStage, devem, se tudo terminar como está, ficar ainda mais longe de Ogier no campeonato, o que, com três provas pela frente (duas agendadas e uma provável) significa que o campeonato está, em teoria, sentenciado.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 Coupé WRC) é quarto antes da viagem para os Açores, que disputa já para a semana devendo chegar a Portugal com muito ritmo, mas com total desconhecimento das estradas da ilha e dos pneus MRF.

Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) tiveram um problema com o motor do Fiesta WRC e penalizaram três minutos, estando agora à mercê de Evans na geral.

Andreas Mikkelsen/Elliot Edmonson (Skoda Fabia Rally2 evo) já estão novamente na frente do WRC2 e daí já não devem sair pois têm mais de 20 segundos de avanço para Marco Bulacia/Marcelo der Ohannesian (Škoda Fabia Rally2 evo).