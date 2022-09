WRC, Rali da Acrópole, PE13: Thierry Neuville em ‘modo gestão’… | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) já entraram em ‘modo’ gestão, pelo que foi Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) a vencerem a derradeira especial do dia, rumando ambos ao último dia de prova separados por 27.9s, o que em condições normais é suficiente para a primeira vitória do ano de Thierry Neuville.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) são terceiros a 52.9s da frente, 7.1s na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que aproveitou o facto do espanhol ter perdido 8.2s para o piloto da Toyota nesta especial, permitindo que este entre na luta pelo pódio.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) são agora quintos depois do abandono de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) que depois de terem tido problemas na especial anterior, que terminaram muito atrasados, abandonaram.

Tempos Online – CLIQUE AQUI