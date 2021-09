WRC, Rali da Acrópole, PE12: Kalle Rovanpera confortável na liderança | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a derradeira especial do dia, bateram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) por 3.8s e vão para o dia decisivo 30.8s atrás da dupla finlandesa.

Depois de terem permitido a recuperação de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), os estónio atacaram no derradeiro troço do dia e abriram uma margem de 9.4s face aos franceses, que não sendo decisiva, é importante nesta luta pelo segundo lugar.

Como as coisas estão, Kalle Rovanpera está muito perto de assegurar o seu segundo triunfo no WRC, já que em condições normais não perde a margem que tem face a Tanak, mas como falamos de ralis, nunca nada é definitivo até ao derradeiro controlo da prova.

As únicas posições do top 10 que não estão definidas são as do WRC2, pois até lá as distâncias entre as várias equipas são grandes.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 Coupé WRC) são quartos a minuto e meio de Ogier, e têm Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) a mais de um minuto. Gus Greensmith/Chris Patterson (Ford Fiesta WRC) distam 15.8s dos seus colegas de equipa, enquanto Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) recuperaram até ao sétimo lugar, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) já em décimo. Pelos podem conseguir alguns pontos, mais o que fizerem na PowerStage.

No WRC2, Marco Bulacia/Marcelo der Ohannesian (Škoda Fabia Rally2 evo) reucperou a liderança face a Andreas Mikkelsen/Elliot Edmonson (Skoda Fabia Rally2 evo) e s dois colegas de equipa vão para o último dia separados por… 0.8s

