WRC, Rali da Acrópole, PE10: Ogier ainda mais perto de Tanak | AutoSport

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram a especial, bateram Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) por 1.1s com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) a 6.2s, pelo que o estónio recupera algum tempo ao líder do rali, passando a diferença a ser 34.6s, mas Ogier aproxima-se mais do segundo lugar do estónio, estando agora a 2.5s. Foram estes os factos mais salientes do penúltimo troço do dia, e se nada de muito diferente se passar no próximo, Kalle Rovanpera fica muito bem posicionado para arrecadar a sua segunda vitória no WRC. Atrás de si, uma boa luta pelo segundo lugar, sendo que tem mais a ver com o facto de Tanak não conseguir andar mais do que Ogier estar declaradamente ao ataque,

Tempos Online – CLIQUE AQUI