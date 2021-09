WRC, Rali da Acrópole, PE10: Rovanpera mais longe, Ogier perto de Tanak | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) estão cada vez mais a caminho do seu segundo triunfo no WRC, depois desta manhã terem convertido um avanço de 3.7s em 39.7s face a Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC). Enquanto o jovem finlandês continuou a impressionar tudo e todos durante a manhã, o estónio continuou a debater com falta de confiança e tração no seu Hyundai i20 WRC, e sem isso não pode atacar.

quem também solidificou o seu terceiro lugar, tendo pelo meio aproximando-se muito do segundo foram Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que têm agora Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 Coupé WRC) quase a 50 segundos, mas Tanak a 3.6s. Não acreditamos que Ogier vá forçar andamento, mas pelos vistos o que tem imprimido vai chegar para lutar pelo segundo lugar. Vamos ver o que muda na assistência, pois caso Tanak melhore o seu carro, Ogier não vai persegui-lo, pois tem o terceiro lugar praticamente assegurado – em teoria, azares à parte – e com isso vai poder aumentar decisivamente o seu avanço no campeonato.

Entre os homens do WRC há cada vez menos lutas por posições, exceção feita ao segundo lugar, como se percebe agora. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) continuam e vão ficar muito atrasados, e mesmo que consigam bons pontos na PowerStage, com o terceiro lugar Ogier soma desde logo 15, dezoito se chegar ao segundo, e para quem tem 38 pontos de avanço no campeonato face a ambos, imagine-se. Depois desta falta, duas (ou três, se for confirmado o regresso do Rali de Monza).

