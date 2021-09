WRC, Rali da Acrópole: Kalle Rovanperä lidera, mas muita luta na frente | AutoSport

Kalle Rovanperä terminou o primeiro dia do Rali da Grécia na frente, depois de mais uma boa demonstração da sua evolução como piloto sendo claramente um dos favoritos ao triunfo neste rali. O jovem finlandês está bem envolvido numa luta com Ott Tanak e Sébastien Ogier, num desfecho que pode revelar-se decisivo no resultado do Campeonato Mundial de Ralis deste ano.

Três pilotos diferentes lutaram pela supremacia durante o primeiro dia a ‘sério’ de competição naquele que é o primeiro Rally da Acrópole no WRC desde 2013. O trio terminou o dia separado por apenas 3,9s, numa etapa difícil de troços de montanha de terra e rocha.

O finlandês de apenas 20 anos, terminou a 3,7 segundos na frente de Ott Tänak, com o líder do campeonato Sébastien Ogier dois décimos mais atrás.

Foi um dia proveitoso para Ogier, mas mau para os dois perseguidores do líder do campeonato. Elfyn Evans, segundo ex-aequo na tabela pontual, pilotou todos menos o troço de abertura do dia com caixa de velocidades do seu Yaris WRC encravada, perdendo quase cinco minutos. Thierry Neuville, que está empatado com Evans em pontos, perdeu quase seis minutos com a direção assistida avariada tendo ainda penalizado quatro minutos por atraso num controlo horário. Ambos estão bem longe no top 20 e agora quase sem hipóteses de um bom resultado.

Ogier, que abriu a estrada, teve um dia soberbo, segurando o terceiro, mas muito perto dos dois da frente. Rovanperä venceu duas das cinco especiais. Após um troço de abertura cauteloso, quando o estreante grego se concentrou em compreender o desgaste dos pneus nas estradas rochosas, assim que entrou no ritmo, despromoveu Ogier e nunca mais voltou a perder a liderança.

“Estiveram condições realmente difíceis e depois do Thierry e do Elfyn terem ficado atrás de nós [na ordem na estrada], houve também uma grande limpeza de estradas para fazer”, disse. “Quando estava seco, as condições eram as que eu esperava”. É preciso cuidar do carro e dos pneus, gerir a velocidade e saber para onde forçar o andamento”.

Tänak nunca se sentiu confortável. O motor do seu carro foi abaixo em várias ocasiões nas tortuosas secções da manhã e um amortecedor sobreaqueceu, colocando ainda mais dificuldades: “Não tinha qualquer feeling no carro. Não posso passar todo o rali desta maneira. É difícil, mas vou continuar a tentar”, disse o estónio.

Ogier passou brevemente pelo segundo lugar, mas foi relegado para a terceira posição, onde terminou o dia, uma posição mais do que confortável, face ao que sucedeu aos adversários mais diretos no campeonato.

Dani Sordo terminou o dia 20 segundos mais atrás. O espanhol sofreu uma penalização de 10s por falso arranque, mas terminou com meio minuto à frente do Ford Fiesta WRC de Adrien Fourmaux, em quinto.

Gus Greensmith completou os seis primeiros, após um dia conturbado que incluiu um pião, um furo e um amortecedor danificado, no seu Fiesta.

Foi um dia decepcionante para Pierre-Louis Loubet. Uma penalização por falsa partida e dois furos foram um precursor da direção partida pouco antes do final do dia.

O líder do WRC2 é Marco Bulacia, que terminou em sétimo da geral no seu Skoda Fabia R5, com o líder do campeonato, Andreas Mikkelsen 5.4s mais atrás. O líder do WRC3, Chris Ingram é nono, com Kajetan Kajetanowicz a fechar o top 10.

O sábado é a etapa mais longa e dura, cobrindo seis troços e 132,56 quilómetros competitivos a sul de Lamia, em estradas que estavam cobertas de lama durante os reconhecimentos. O tempo secou, mas algumas das estradas devem apresentar grandes dificuldades. As duplas passagens por Pavliani e Eleftherohori serão especialmente difíceis.

FOTOS @World/André Lavadinho