WRC, Rali da Acrópole, Kalle Rovanperä: “ganhar 19 pontos ao Tanak é bastante improvável” | AutoSport

Kalle Rovanperä vai para o Rali da Grécia com possibilidades de chancelar já o título, embora isso não seja algo muito provável, pelo menos para já. O jovem finlandês ganhou a prova do ano passado, pelo que está confiante, mas sabe que este ano será mais difícil devido à sua ordem na estrada: “O ano passado foi muito bom para mim. Não sei, este ano parece ser um pouco mais difícil – especialmente abrir a estrada. Pelo que se viu no shakedown talvez o nosso ritmo não seja o mais rápido, mas vamos ver” começou por dizer Rovanpera que vem de uma prova menos conseguida na Bélgica: “A Bélgica não correu tão bem no primeiro dia. Aprendemos com o nosso erro, como sempre tentamos fazer. Isso foi no asfalto, e agora é piso de terra, pelo que esperamos ter um fim-de-semana melhor, de modo a levar alguns ponto”, disse o finlandês que explicou um pouco o que pode ser o rali: “o dia de sexta-feira é o que tem a terra mais solta nos troços, com certeza não vai ser fácil, para além de que será um dia longo para os carros, os pneus e tudo. Será um dia realmente difícil, sem assistência a meio e abrir a estrada e voltar à assistência sem problemas será um trabalho complicado”, disse o piloto da Toyota que com esta já são seis os ralis em que abre a estrada: “Claro que não é o ideal. Vamos apenas tentar fazer o nosso melhor.”

Rovanpera sabe que pode ganhar o campeonato na Grécia, se conseguir suplantar Ott Tänak por 19 pontos, o que é difícil: “é bastante improvável que isso venha a acontecer. Ott tem estado num bom ritmo nos últimos eventos e parece o mesmo aqui. Vamos ver. Não estou tão confiante depois do nosso teste, não correu tão bem e o shakedown mostrou-nos que o ritmo talvez não esteja lá este fim-de-semana. Mas vamos ver e tentar ripostar este fim-de-semana.”