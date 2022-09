WRC, Rali da Acrópole/Grécia: Sébastien Loeb com problemas | AutoSport

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) aumentou muito o avanço no final do primeiro troço do dia, mas chegou ao final com problemas no alternador e após o troço a equipa ficou parada na ligação a tentar mudar a correia do alternador. É provável que transportem uma suplente dentro do carro, mas o risco de penalizar é grande, aliás inevitável. E fortemente, vai certamente perder a liderança do rali.