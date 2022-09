WRC, Rali da Acrópole/Grécia, PE6: Pierre-Louis Loubet ‘tomou-lhe o gosto’ | AutoSport

Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) venceu novo troço e com isso dilatou a margem na liderança ao bater Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) por 3.6s, com Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) a ceder 6.4s o que significa que o piloto da Toyota é o novo segundo classificado à frente do francês da M-Sport, que está agora a 8.3s da frente.

Um dia muito interessante de rali, até porque não têm havido grandes incidentes, pelo que o que se assiste agora, os altos e baixos têm a ver com o momento de cada troço.

É o caso de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que não tiveram qualquer problema mas estão a perder contacto com os três da frente em puro andamento, o mesmo se passando com Loeb face a Lappi.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) perdeu 19.7s nesta especial e com isso o quinto lugar para Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1).

Também Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) continua a perder, só neste troço ‘deixou’ 22.6s é nono a 52.9s da frente.

Tempos Online – CLIQUE AQUI