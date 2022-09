WRC, Rali da Acrópole/Grécia, PE5 fez história: Pierre-Louis Loubet líder, 1ª vitória em especiais | AutoSport

Ora aqui está uma fantástica surpresa! Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) venceu a especial, o seu primeiro triunfo em especiais no WRC, e ais: é o novo líder do rali, desalojando Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1), que falhou um gancho e teve que fazer marcha atrás, perdendo 9.9s, e com isso a liderança para o seu compatriota. Dois franceses e dois Ford na frente, com o mais novo 1.9s na frente do mais velho…

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) foi terceiro mas está muito atrasado devido ao furo na especial anterior, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) foi segundo e subiu para o terceiro lugar por troca com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que se queixou que o carro estava completamente diferente do troço anterior,

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) são quintos a 13.8s, Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) estão 1.6s mais atrás, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) logo a seguir a mais 0.1s, mas um pouco mais atrás estão

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que já estão a 30.3s da frente.

