WRC, Rali da Acrópole/Grécia, PE4: Sébastien Loeb aumenta avanço | AutoSport

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) foram segundos nesta especial, atrás de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1), mas com isso dilataram o avanço na liderança colocando agora a margem para 6.4 face a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que foi apenas quinto neste troço.

Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) são terceiros a 8.0s, com Lappi a subir ao quarto lugar nesta especial já que Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) furaram e perderam mais de dois minutos, caindo para lá do top 10.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) tiveram problemas com o sistema híbrido, na ligação ficando sem o sistema, com o piloto a revelar que isso afetou muito a maneabilidade do carro. Perderam 5.2s e com isso caíram para o quinto lugar da geral a 10.8s da frente.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) subiram para o sexto lugar, num rali em que já tiveram problemas com o pó, com as notas, e com a falta de confiança. Para já, o espanhol está a demorar a ‘acordar’…

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) são sétimos a 14.6s, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) estão logo a seguir a 20.7s e para se perceber o que tem sido abrir a estrada nesta prova, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) já estão a 22.1s da frente na nona posição.

Tendo em conta que este é o único troço que se repete hoje, as coisas não estão ‘famosas’ para Rovanpera, que se arrisca a começar o dia de amanhã novamente na frente, ou muito perto.

No WRC2 Open Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia Rally2 evo) já tem 24.1s de avanço para Nikolay Gryazin/K. Aleksandrov (Škoda Fabia Rally2 evo), Andreas Mikklensen/Torstein Erikson (Skoda Fabia Rally2 evo) ainda estão a quase 10 minutos da frente.

