WRC, Rali da Acrópole/Grécia, PE3: Sébastien Loeb na frente | AutoSport

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) lideram o rali após duas especiais realizadas hoje, na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) com

Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) em terceiro, deixando claro a importância de rodar mais atrás na ordem na estrada.

As diferenças não são para já muito grandes, os dois troços decidiram-se com 0.8s e 1.0s entre primeiro e segundo com o vetgerano francês a ganhar ambos, mostrando o que já todos sabíamos: O Ford Puma Rally1 ‘anda’ mesmo’…

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) são quartos 5.6s da frente, com Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) a 8.4s. já está a 8.9s, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1), Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 10.0s e Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) estão a surpreender pela negativa já que estão já a 11.6s. Os líderes Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) rodam a 13.3s da frente. Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) estão a 17.8s e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) já a 45.8s.

O pó começou por ser um problema, e na PE 3 os organizadores rectificaram a situação, acrescentando um minuto de intervalo entre cada carro. Logo a abrir, Takamoto Katsuta perdeu muito tempo ao conceder cerca de 20 segundos!

Kalle Rovanperä mostrou-se insatisfeito com o comportamento do seu Yaris, e apenas marcou o 10º tempo mais rápido.

No WRC2, Andreas Mikkelsen marcou outro momento notável. Na classificação geral, o condutor finlandês Emil Lindholm alargou a sua distância, enquanto Yohan Rossel está provisoriamente em terceiro lugar.

No WRC2 Open, Andreas Mikklensen/Torstein Erikson (Skoda Fabia Rally2 evo) continuam a ganhar troços, mas têm muito para recuperar já que estão a 9m49.4s da frente. Os líderes são Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia Rally2 evo) que rodam 17.8s na frente de Nikolay Gryazin/K. Aleksandrov (Škoda Fabia Rally2 evo) com Yohan Rossel/Valentin Sarreaud (Citroën C3 Rally2) a 20.0s. Teemu Suninen/Mikko Markkula (HYundai i20 NRally2) são quartos a 20.9s.

