WRC, Rali da Acrópole/Grécia, PE15: Ordens de equipa ‘fixam’ pódio | AutoSport

É assim que funciona e deve funcionar. Ott Tänak não vai atacar Thierry Neuville, pois a Hyundai prefere assegurar o resultado de três carros no pódio do que uma eventual, e muito pouco provável, recuperação de pontos por parte de Ott Tanak face a Kalle Rovanpera.

A instrução chegou antes do penúltimo troço.

Tänak tinha sugerido que deveria terminar à frente, enquanto Neuville rejeitou firmemente essa possibilidade, alegando que o título de fabricantes deveria ter prioridade.

Depois do primeiro troço do dia em que Tanak recuperou 2.9s a Neuville, chegou a ordem, provavelmente diretamente da Coreia do Sul.

Falta a PowerStage, Neuville tem 29.3s de avanço para Ott tanak, Dani Sordo roda pouco mais de um minuto mais atrás e a Ford prepara-se para assegurar o segundo melhor resultado de conjunto do ano, com Pierre-Louis Loubet em quarto na frente de Craig Breen.

A Kalle Rovanpera só resta tentar vencer a PowerStage, pois nada mais pode levar deste rali.