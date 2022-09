WRC, Rali da Acrópole/Grécia, PE14: Elfyn Evans abandonou | AutoSport

Este não é, decididamente, o rali da Toyota! Com um Takamoto Katsuta muito apagado nesta prova, Kalle Rovanperä teve um rali que não lhe correu bem e para piorar tudo bateu forte e abandonou e Esapekka Lappi terminou o primeiro dia em 3º muito perto da frente, mas na PE12 teve uma falha na a bomba de combustível, e abandonou.

Já hoje, Elfyn Evans estava a lutar pelo terceiro lugar com Dani Sordo, mas abandonou na ligação devido a problemas no turbo do seu Toyota GR Yaris Rally1.

Na frente, a Hyundai tem agora a quase total garantia de reservar para si todo o pódio. só mesmo se suceder algum contratempo mecânico ou erro, pois a distância de Dani Sordo, terceiro classificado para o melhor dos Fr, Pierre Louis Loubet é de 1m46.0s.

De resto, para Ott Tänak ganhou 2.9s a Thierry Neuville, e a margem entre ambos, 25.0s não é recuperável em condições normais, pelo que, ao que tudo indica, Neuville vai vencer na frente de Tanak e Sordo.

E os Ford preparam-se para assegurar o melhor resultado do ano depois do 1-3 de Monte Carlo, o 4º de Loubet e 5º de Craig Breen.

No WRC2, tudo na mesma, Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia Rally2 evo) bem na frente de Nikolay Gryazin/K. Aleksandrov (Škoda Fabia Rally2 evo) .

