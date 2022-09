WRC, Rali da Acrópole/Grécia, PE11: Thierry Neuville soma e segue | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) continuam a vencer troço e a dilatar a sua margem para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1). Desta feita ganharam-lhe mais 6.4s o que colega a diferença entre ambos em 37.4s, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) a recuperar um pouco ao piloto da Toyota, ficando agora a 1.2s.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) são quartos e rodam 10.4s mais atrás, na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que se mantém mais ou menos à mesma distância do espanhol em que já estava no início do dia. Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) ficaram pelo caminho com uma avaria no Ford, pelo que Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1), Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) subiram uma posição.

Tempos Online – CLIQUE AQUI