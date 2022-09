WRC, Rali da Acrópole/Grécia, PE10: Thierry Neuville destacado na frente | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) vencem mais uma especial e depois de ter chegado ao fim do dia de ontem a 16.0s dos líderes, e no quarto lugar, chegam agora ao fim da manhã, três troços depois, 31.0s na frente de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) e 32.3s de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1).

Longe de estar decidido, o dia de hoje é longo, está novamente bastante bem encaminhado para nova vitória da Hyundai.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) são quartos a 44.3s da frente e estão mais perto do segundo lugar de Lappi do que este do líder. Três Hyundai nos quatro primeiros lugares é algo muito pouco (ou nada) visto no WRC este ano, e já estamos para lá do meio do rali.

Depois do acidente que tiveram no troço anterior, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) continuam a perder tempo, mas vão conseguir fazer chegar o carro à assistência

Depois de um primeiro dia muito complicado, sempre a queixar-se da aderência, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) melhorou e já subiu de oitavo para quinto, mas continua muito longe da frente, estando mesmo ainda mais longe que no final do dia de ontem.

Como se percebe, a luta pelo pódio está completamente em aberto, mas para já parece difícil, em condições normais, alguém ‘desafiar’ o líder.

Tempos Online – CLIQUE AQUI