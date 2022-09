WRC, Rali da Acrópole/Grécia: Ott Tanak lidera shakedown, Ford já com problemas | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) mantêm o embalo trazido de duas vitórias nos dois últimos ralis, Finlândia e Bélgica e colocaram o seu Hyundai na frente do Shakedown do Rali da Acrópole.

O piloto da Estónia não perdeu tempo em dar sequência a essa tendência, e chegou ao tempo de referência na sua terceira e última passagem, parando o cronómetro apenas três décimos de segundo mais rápido do que o carro de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1).

As condições estiveram quentes, secas e poeirentas o que indicia um rali exatamente do mesmo modo, sendo logicamente o composto duro de pneus Scorpion da Pirelli a borracha de eleição não só para este shakedown como para todo o rali.

Embora a aderência se tenha tornado mais fácil de encontrar à medida que mais carros passavam, uma superfície de rocha dura foi também exposta, e esse será um dos grandes riscos desta prova, como sempre foi no passado: “As estradas não estavam assim tão más”, explicou Tanak: “Em alguns locais havia uma boa aderência, mas noutras zonas a aderência é baixa”. Não vai ser um rali fácil e penso que amanhã, especialmente, vai ser muito exigente”.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), vencedores do Rali da Acrópole de 2014, quando fazia parte do ERC, foram terceiros na frente de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) com o irlandês foi ensanduichado por carros da Hyundai.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) foi o melhor piloto da Toyota Gazoo Racing e colocou o seu carro GR Yaris no Top 5, suplantando Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que pode conseguir selar o título de pilotos esta semana, mas tem que ultrapassar Tänak, e todos os outros, por pelo menos 18 pontos, para o fazer. Não parece nada fácil, mas nunca se sabe.

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) completou duas passagens antes do seu Puma ter problemas com o motor algo ‘soluçante’. O francês desligou o motor para evitar mais danos e a sua equipa M-Sport Ford recuperou o carro de volta à assistência, para tentar rectificar o problema antes do início da noite de hoje, quando arranca competitivamente o rali..

