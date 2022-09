WRC, Rali da Acrópole/Grécia: Loeb recupera liderança a Loubet… | AutoSport

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) venceram a derradeira especial do dia e com isso recuperaram a liderança do rali a Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1), que ainda assim tiveram hoje um dia que não mais esquecerão, pelo menos o piloto. O jovem francês venceu os seus dois primeiros troços no WRC, face aos 938 de Loeb, e terminou o dia a 1.7s da liderança, na mão do ‘velho’ francês…

A M-Sport/Ford teve também um dia de “encher o peito de orgulho”, ao terminar com dois carros nos dois primeiros lugares. Há quanto tempo isso não sucedia no WRC?

Loeb passou de terceiro para primeiro, com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) a caírem para o 3º lugar agora a 8.s da frente.

Um grande dia de rali, certamente muito afetado pela ordem na estrada. Senão vejamos:

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), primeiros na estrada, são nonos a 1m07.8s. Há muito que o jovem piloto, líder do campeonato, não terminava tão atrás e tão distante. Isso prova que abrir a estrada foi muito penalizador.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), segundos na estrada, estiveram um pouco melhor, aproveitaram as linhas de Rovanpera, e são sextos a 31.1s do líder.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) tiveram um dia muito apagado, eram terceiros na estrada são oitavos a 34.5s da frente.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) são quartos a 16.0s, e tal como Lappi, estão na luta, tendo em conta que falta ainda muito rali.

O mesmo se pode dizer de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), que com três meses de ausência, notou-se muito a falta de ritmo, e talvez amanhã consigam andar um pouco mais depressa e por isso os 22.2s de atraso sejam recuperáveis. são novamente candidatos ao pódio.

Pensamos que Loubet não se vai aguentar nas lutas à frente, mas se voltar a fazer o mesmo que hoje, talvez consiga. Vamos ver. Para já foi o seu melhor dia no WRC, nos RC1.

Esapekka Lappi está claramente na luta pela dianteira, Thierry Neuville não está muito atrás.

Ott Tanak teve alguns problemas com o sistema híbrido, talvez sem isso, amanhã recuperou alguma coisa, mas 31.1s já começa a ser demais para lutar pelo triunfo. A questão é que o dia amanhã é longo. Elfyn Evans e Kelly Rovanpera são uma incógnita para amanhã.

É certo que o líder do campeonato vai lutar para subir posições, mas só de Evans está a 33.3s, Gus Greensmith está logo a seguir, mas daí para a frente não vai ser nada fácil

Vamos ver como se desenrola o dia.

No WRC2 Open, Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia Rally2 evo) terminaram o dia bem na frente de Nikolay Gryazin/K. Aleksandrov (Škoda Fabia Rally2 evo) que distam 30.5s, com Teemu Suninen/Mikko Markkula (HYundai i20 NRally2) a 36.1s.

Andreas Mikkelsen/Torstein Erikson (Skoda Fabia Rally2 evo) continuam a 9m47.2s em sexto.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

https://www.ewrc-results.com/results/73366-eko-acropolis-rally-greece-2022/?s=372816