WRC, Rali da Acrópole/Grécia: Loeb líder, muitas mudanças na geral | AutoSport

Já se esperava que o troço mais longo do rali produzisse muitas alterações na classificação e na verdade, cumpriu-se a ‘promessa’ com três duplas bem acima dos restantes: Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), por esta ordem terminaram a especial separado por 1.7s e 4.7s, respetivamente com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1), a 17.2s e todos os outros, a perderem bem mais tempo.

Do trio que se destacou, apenas o belga optou por levar duas rodas sobressalentes em comparação com uma para os seus outros dois rivais e apenas alguns metros após o final, Sébastien Loeb foi forçado a parar para trabalhar no seu Puma, precisa de reparar a correia do alternador.

Confirma-se também que este não é o rali de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que perdeu 35.1s e mantém-se em nono a 1m41.2s.

Deste modo, grandes alterações na classificação geral, com Sébastien Loeb a ficar agora com um avanço de 19.0s face a Thierry Neuville que subiu a segundo, com Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) a cair para terceiro a 20.4s.

Esapekka Lappi caiu para quarto, a 24.2s, e Tanak subiu para quinto a 29.4s

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) caiu para sexto a 40.7s, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) passaram para a frente de Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1).

