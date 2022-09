WRC, Rali da Acrópole/Grécia: Kalle Rovanperä bateu | AutoSport

A prova de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foi de mal a pior, já que depois de todo o atraso acumulado no dia de ontem a que se acrescentou mais 35.1s no primeiro troço de hoje as coisas ainda pioraram no segundo com a dupla a bater forte num árvore com a traseira do seu Yaris. Voltaram a andar, mas de forma muito lenta.