WRC: Rali da Acrópole diferente de 2021 | AutoSport

Um ano após o seu regresso ao Mundial de Ralis, o Rali da Acrópole está pronto para oferecer às equipas uma das provas mais difíceis do ano, tal como se celebrizou no passado. Uma das alterações passa pelo regresso ao Estádio Olímpico de Atenas para uma super especial, já ali feita em 2005 e 2006.

no 1º dia a prova desenrola-se na famosa zona de Loutraki antes de se deslocar gradualmente para Lamia, onde fica o parque de assistência, sendo que, como vem sendo hábito num dos dias, os concorrentes não poderão ter assistência e apenas uma mudança de pneus será agendada ao meio-dia em Aliartos, o que no Rali da Grécia é algo de fantástico.

No sábado, os troços de Tarzan e Pyrgos mantêm-se, enquanto o troço de Perivoli é completamente novo. Tudo termina no domingo com apenas 40 quilómetros de troços.