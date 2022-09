WRC, Rali da Acrópole, Dani Sordo: “TT? Pode ser, eu sigo o [Sébastien] Loeb!” | AutoSport

Dois ralis, dois pódios em 2022, últimos quatro mais, quatro pódios! É este o B.I. de Dani sordo no WRC nos últimos tempos, ou seja, pontos em caixa. Portanto, vai à procura do terceiro: “Claro que gostaria de estar pelo menos no pódio aqui e de fazer um bom rali, para mim, para a equipa e para o fabricante. Gostaria de lutar pela vitória e de estar no pódio, se puder” começou por dizer, referindo-se depois à posição na estrada, que é sempre um fator em eventos de terra como o Rali da Acrópole na Grécia: “É uma vantagem começar na parte de trás. O efeito de limpeza é bastante elevado, mas também pode ver mais pedras a surgir na à estrada e em alguns locais pode ter-se a má sorte com alguns dos outros carros a colocar mais pedras na estrada. Mas, em geral, é melhor começar na parte de trás”, disse. E o pó, poderá o pó ser um problema? “Pode ver-se hoje no shakedown que pode ser um pouco difícil. E talvez amanhã de manhã, com o sol de frente e sem vento, também pode ser difícil”, disse Sordo, que não corre há mais de três meses, pelos menos nos ralis: “o descanso foi bom! Trabalhei com a equipa, fiz alguns ralis em diferentes locais (ndr, correu na prova da Andaluzia no TT) e preparei-me para este rali. Faço um pouco de tudo…”

Será que o TT pode vir aí? “Pode ser a próxima coisa que faça, parece que todos vão dos ralis para o TT. E eu sigo o [Sébastien] Loeb!” disse Sordo que este ano partilha o carro com Oliver Solberg, mas ainda não tem ideia de como poderá ser o futuro: “Ainda não sei nada. Talvez façamos alguns ralis ou alguns raids de TT ou talvez partilhemos o carro com o Loeb para o Dakar”, disse, na brincadeira “Não sei. Espero fazer mais alguns ralis, mas ainda não está claro.”