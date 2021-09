WRC, Rali da Acrópole: Chuva e lama ‘trama’ equipas

A chuva está a ‘tramar’ os planos dos concorrentes do Rali da Acrópole. Chuva forte antes do arranque do rali, acrescentou muita dificuldade ao desafio neste regresso do evento clássico ao Mundial de Ralis.

De volta ao WRC pela primeira vez desde 2013, esperava-se que o evento com base em Lamia fosse decorrer com o sol do Outono, mas nos reconhecimentos os concorrentes depararam com chuvas torrenciais e nevoeiro, que naturalmente tiveram impacto nos preparativos das equipas.

Enquanto Atenas se prepara para a cerimónia de partida e da primeira super especial no centro da cidade, todos os olhos estão virados para o céu em antecipação do que poderá vir a ser o primeiro dia de ação de sexta-feira nas colinas e montanhas.

Thierry Neuville está preocupado: “É muita lama. Não há muito que possamos dizer agora, porque ainda não sabemos como serão realmente as condições.

Temos visto os troços de sexta-feira muito secos e todos os outros troços estão mais do que molhados. Muito lamacento e agora ninguém sabe realmente se vai secar. É suposto ficar assim ou quais vão ser as condições? Não sabemos”.

O seu colega de equipa, Dani Sordo acrescentou: “Vai ser muito, muito desafiante. Porque ainda assim, mesmo com o tempo, é preciso ter muito cuidado porque, tal como o País de Gales, é muito, muito escorregadio.

“Honestamente, no primeiro dia do rali, será bom para nós. Os troços ainda estão secos, mas outros estavam muito, muito lamacentos nos reconhecimentos. Penso que secarão um pouco, com certeza, se parar de chover, mas não será como se estivesse propriamente seco”.

Elfyn Evans da Toyota Gazoo Racing admitiu, com ou sem o tempo, que a Acrópole seria tão dura como sempre: “Penso que todos os troços serão desafiantes. Todo o rali tem muitos troços diferentes, pelo que tivemos de escrever muitas notas novas.

Sábado é um grande dia – é uma etapa bastante técnica para iniciar o rali e fazemos isto duas vezes. Mas, claro, é fácil julgar [aquela etapa] porque foi aí que vimos as piores condições, com o nevoeiro e tudo o mais. Escrevendo novas notas para condições difíceis, isto pode ser outro desafio quando o rali começar”.