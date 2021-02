WRC, Rali Ártico/Finlândia: rali arranca amanhã, veja os horários

Arranca amanhã com o Shakedown a segunda prova do WRC 2021, o Rali Ártico/Finlândia. Será, sem dúvida, uma prova muito interessante, que arranca na quinta feira, com dois troços de 31.05 Km. No sábado, mais seis especiais, entre 20 e 27 Km cada, e por fim no domingo as restantes duas. Apenas 10 troços, mas apenas menos cerca de 30 Km que o Monte Carlo.

Horário

Dia 1 – Sexta-Feira, 26 de fevereiro

Shakedown (Vennivaara) 5.69 Km 06:31

PE1 Sarriojärvi 1 31.05 km 13:08

PE2 Sarriojärvi 2 31.05 km 16:38

Dia 2 – Sábado, 27 de fevereiro

PE3 Mustalampi 1 24.43 km 07:08

PE4 Kaihuavaara 1 19.91 km 08:38

PE5 Siikakämä 1 27.68 km 10:08

Flexi Service C – Santasport – 30 min

PE6 Mustalampi 2 24.43 km 13:38

PE7 Kaihuavaara 2 19.91 km 15:08

PE8 Siikakämä 2 27.68 km 16:38

Dia 3 – Domingo, 28 de fevereiro

PE9 Aittajärvi 1 22.47 km 08:08

PE10 Aittajärvi 2 [Power Stage] 22.47 km 11:18