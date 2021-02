WRC, Rali Ártico/Finlândia, PE8: Sébastien Ogier saiu de estrada

Se o Rali de Sébastien Ogier não estava bem, agora ficou ainda pior: a dupla francesa ficou presa num banco de neve, com a traseira do Toyota Yaris WRC quase na estrada, numa zona bem perto do final do troço. Demorou bastante, mas lá conseguiram retirar o carro do buraco e levá-lo até ao fim do troço. Nos tempo online, Ogier surge com uma penalização de 10 minutos, para quem não cumpre os troços, mas a verdade é que o francês conseguiu desenterrar o carro e completar o troço. Perdeu quase 20 minutos: “Era a última verdadeira curva do troço, entrámos um pouco de lado e apanhámos o banco de neve. É uma pena, é um fim-de-semana para esquecer” disse Ogier que deverá recomeçar amanhã.

