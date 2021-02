WRC, Rali Ártico/Finlândia, PE8: Grande luta pelo segundo lugar

Thierry Neuville brilhou na última especial de hoje, bateu o seu colega de equipa, Ott Tanak por 12.3s e Kalle Rovanpera por 13.1s e com isso aproximou-se fortemente do jovem piloto da Toyota rumando ao derradeiro dia de prova apenas 1.8s do finlandês.

Com dois troços pela frente, tudo está em aberto no que ao segundo lugar diz respeito, sendo que o triunfo já não deve escapar a Ott Tanak, que entra no último dia com 24.1s de avanço.

Grande especial de Neuville e aparentemente o segredo esteve nos pneus. A Hyundai tem feito uma notável gestão dos pneus e pelos vistos as escolhas (entre os pneus que levam no carro, claro, porque o pneu disponível é único), deram frutos no conjunto dos três troços. Basta ver que Neuville começou a segunda ronda pelos troços a 11.1s de Rovanpera e está ‘em cima’ dele.

Quanto a Tanak, não fazia sentido atacar, pois tem vantagem que chegue para vencer. Os triunfos nos ralis surgem com consistência e não arriscar vencer os troços todos.

Craig Breen começou o dia em segundo, e já caiu para o quarto lugar. Foi perdendo tempo ao longo do dia e neste momento está a quase um minuto de Tanak. Para piorar as coisas, tem Elfyn Evans a 10.1s.

Dois troços pela frente, é uma boa vantagem, mas vai ter que melhorar, pois o galês não tem muito a perder. Elfyn Evans, começou e terminou o dia em quinto e se ainda pode ganhar uma posição, não lhe vai ser fácil. Teve altos e baixos ao longo do rali, mas o que perdeu no primeiro dia, devido à ordem na estrada, 32.0s, foi demasiado, e nunca conseguiu recuperar disso.

Oliver Solberg recuperou o sexto lugar fruto do despiste de Sébastien Ogier, que ficou preso num banco de neve, com a traseira do Yaris WRC quase na estrada. O rali já estava ‘estragado’ com o que perdeu no primeiro dia, e esta é uma situação recorrente para quem venceu a maior parte do ralis de Monte Carlo: chega à Suécia, este ano, à Finlândia, tendo que abrir a estrada, e mais uma vez não conseguiu fazer muito, nem sequer recuperar neste segundo dia. Na Croácia há mais. Com os 10 minutos perdidos, vamos ver onde termina.

