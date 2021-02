WRC, Rali Ártico/Finlândia, PE7: Kalle Rovanpera vence troço

Kalle Rovanpera venceu o seu primeiro troço deste rali e com isso reduziu um pouco a margem que o separa de Ott tanak, que passou a ser de 23.3s. Contudo, o estónio tem tudo controlado e revelou que poupou pneus para a última especial do dia, a mais difícil para os pneus e por isso utilizou os quatro piores pneus que tinha disponíveis. Ainda assim, foi o suficiente para ser segundo no troço a 1.7s do finlandês pelo que as perdas não são grandes.

As lutas que se realizam logo a seguir são mais equilibradas, com Thierry Neuville a afastar-se de Craig Breen, que foi apenas sexto, mas o belga perdeu para Rovanpera e dista agora 14.9s do homem da Toyota.

Por sua vez, Evans, que foi terceiro neste troço, está agora a 5.1s de Breen. Sébastien Ogier fez um bom troço e aproveitou o facto de Oliver Solberg ter perdido 19.4s com uma ligeira saída. O sueco caiu novamente para sétimo, e está agora a 3.6s de Ogier. Takamoto Katsuta também se aproximou e está agora a 3.4s de Solberg.

Para a Hyundai continua a ser um bom rali, pois tem três carros nos quatro primeiros lugares.

