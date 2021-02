WRC, Rali Ártico/Finlândia, PE6: Neuville é o novo terceiro classificado

Mais um troço, mas um triunfo para Ott Tanak, com Thierry Neuville a trocar de posição com Craig Breen, que foi apenas sexto na especial perdendo 13.9s. Com o segundo lugar na especial, cedendo apenas 0.2s para Tanak, Neuville é agora terceiro classificado, tendo recuperado igualmente 1.2s a Kalle Rovanpera, que foi terceiro neste troço.

Assim, na frente da classificação, Tanak está ainda mais isolado, tem 25.0s de avanço para Rovanpera, com o grupo que luta pelo segundo lugar separado por 28 segundos.

Neuville está agora a 9.9s de Rovanpera, Breen segue o belga por 7.9s e Evans está a 10.8s do irlandês.

Mais um bom troço para Oliver Solberg, que foi quinto, reforçando por isso a sua sexta posição. Não só está a 9.1s de Evans, como voltou a ganhar tempo a Sébastien Ogier, que ainda assim é o novo sétimo classificado, tendo passado Takamoto Katsuta neste troço. Grande prova continua a fazer o jovem sueco.



Com o tempo a aquecer para a tarde, a neve e o gelo secam e a terra por baixo vai surgindo, o que é muito complicado para os 394 pregos dos pneus Pirelli, estando aqui o segredo para uma boa tarde de rali. Espera-se que Sébastien Ogier e Ott Tanak levem a melhor, pois são habitualmente os pilotos que melhor gerem os pneus, mas resta esperar para ver como tudo estará no fim do dia. Seja como for, para Ogier é tarde demais.

Este foi o primeiro troço da tarde, não é ainda o momento para começar a ter problemas com os pneus, mas nos dois troços seguintes, dependendo da forma como os pilotos os pouparam, pode haver algumas surpresas. No WRC2 continua tudo na mesma com Esapekka Lappi 38.6s na frente de Andreas Mikkelsen.



