WRC, Rali Ártico/Finlândia, PE5: Ott Tanak volta a dilatar margem

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) voltaram a vencer uma especial, desta feita com 0.1s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) e com isso o estónio volta a dilatar para 23.6s de avanço para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) que foi quinto nesta especial.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) terminam a manhã em terceiro, a 5.3s de Rovanpera, depois de terem feito apenas o oitavo tempo nesta especial. Têm vindo a cometer pequenos erros e tudo junto, estão, embora lentamente, a perder o comboio do segundo lugar.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) são quartos a 5.8s do terceiro lugar, e também eles têm tido algumas dificuldades. Convém não esquecer que este é o segundo rali da dupla juntos e numa prova destas as dificuldades são muito maiores, pois tudo se passa mais depressa.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) são quintos e estão hoje um pouco melhor do que ontem em termos de andamento, com a diferença a fazer-se devido à ordem na estrada. Estão apenas a 2.6s de Neuville, mas ontem está sete décimos mais perto. Portanto, entre ganhos e perdas, está tudo basicamente na mesma.

Grande rali estão a fazer Oliver Solberg/Sebastian Marshall (Hyundai I20 Coupé WRC) que neste troço subiram para o sexto lugar, depois de passarem Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC).

Notável que, logo a seguir aos ‘big boys’, é o rookie que dá cartas.

Claro que neste particular, não nos esquecemos de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que depois do atraso no dia de ontem, as coisas melhoraram um pouco, mas nada foi recuperado para a frente, pois o francês está agora a 54s quando terminou ontem a 49. Já se percebeu que nesta luta, Ogier dificilmente fará melhor que sexto: “Foi melhor esta manhã, mas a diferença que existe não é recuperável até ao fim do rali. Vamos fazer o melhor que pudermos”.

Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC) são nonos a 16.7s de Ogier, Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) estão 41.2s mais atrás. Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) continua a recuperar mas já só está a acumular experiência, depois dos problemas de ontem, o mesmo se aplicando a Janne Tuhohino/Reeta Hamilainen (Ford Fiesta WRC) a quem experiência falta, mas não da prova, mas sim do carro, que nunca tinha guiado. Pensou em pontos antes da prova, mas está bem longe dos obter.

