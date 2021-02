WRC, Rali Ártico/Finlândia, PE4: Evans vence, Rovanpera passa para segundo

Ott Tanak teve um encontro imediato com os bancos de neve, e com isso perdeu 6.1s para Elfyn Evans, vencedor do troço, o primeiro que o estónio da Hyundai não vence nesta edição do Rali do Ártico/Finlândia. Um troço muito rápido, que não ‘devolveu’ grandes diferenças, mas foi o suficiente para Kalle Rovanpera ascender à segunda posição, por troca com Craig Breen, isto depois de um troço em que o finlandês não estava nada contente com a sua prestação.

Pela primeira vez neste rali, Ogier ‘apareceu’, foi terceiro, mas isso não lhe vale de muito pois apesar de ter ganho uma posição a Teemu Suninen, é apenas oitavo a 53.1s do líder.

Mas com o grupo entre o sexto e o nono lugar tão junto, Suninen caiu nada mais nada menos que três posições, para Takamoto Katsuta, que é agora sexto, 2.8s na frente de Oliver Solberg, com Ogier, 3.7s mais atrás. Suninen está agora a 1.0s de Ogier. Como se percebe, entre o sexto e nono lugares distam apenas oito segundos.

Lá na frente, Tanak tem agora 21.2s de avanço para Rovanpera, com Breen a 1.2s do finlandês. Thierry Neuville roda um pouco mais atrás, em quarto a 6.8s de Breen. Com o triunfo neste troço, Evans recuperou um pouco e roda agora a 8-0s de Neuville.

