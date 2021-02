WRC, Rali Ártico/Finlândia, PE3: novo triunfo de Ott Tanak

Terceiro troço, terceiro triunfo de Ott Tanak, que desta forma aumentou mais um pouco o seu avanço para o seu colega de equipa, Craig Breen, que apesar de ter sido apenas quinto neste troço, manteve a posição nem sequer perdendo muito para Kalle rovanpera, que foi apenas quarto nesta especial. Grande começo de rali por parte da Hyundai, que nesta especial meteu três carros nos três primeiros lugares do troço, com a particularidade de Oliver solberg ter estabelecido mais um máximo pessoal, ao ser terceiro na especial, atrás de Thierry Neuville.

Sébastien Ogier não conseguiu melhor que o sexto lugar, apesar de ter agora uma melhor ordem na estrada e em termos globais os Toyota estão abaixo do que se esperava nesta prova, já que, por exemplo, Elfyn Evans foi apenas nono e nem sequer tem explicação para o facto.

Desta forma, Breen já está a 23.6s de Taak, Rovanpera roda 2.5s mais atrás, Neuville aproximou-se e já está a 4.7s de Rovanpera, com Evans a cair para 12.5s atrás de Neuville quando começou o dia a 2.2s do belga. Oliver Solberg é oitavo na frente de Sébastien Ogier, que já dista 57.s de Tanak.

Lorenzo Bertelli desistiu ao ficar preso num banco de neve.

WRC