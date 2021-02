WRC, Rali Ártico/Finlândia, PE2: Ott Tanak termina dia bem na frente

Ott Tanak venceu também a segunda especial do Rali do Ártico/Finlândia, desta feita na frente de Kalle Rovanpera e termina o primeiro dia de prova já com 16.2s de avanço para o seu colega de equipa, Craig Breen, com o finlandês da Toyota, 4.2s mais atrás, a 20.4s.



Thierry Neuville é quarto classificado, sem ter conseguido até aqui rodar mais à frente, mas ainda assim está a fazer o suficiente para se manter na frente de Elfyn Evans, que em dois troços já dista 32.0s da frente.

A ordem na estrada tem sido bastante penalizadora para quem roda mais à frente e se por volta do terceiro, quarto carro, já há boas linhas de trajetória, isso não sucede para os primeiros, e neste troço noturno isso fez ainda mais a diferença.

De resto, nada de muito surpreendente, sendo que Oliver Solberg está a realizar uma boa estreia com um World Rally Car e é, para já, oitavo na frente de um ‘certo’ senhor chamado… Sébastien Ogier.

Por aqui se percebe o que tem sido ser o primeiro na estrada, nesta prova, com o francês já a 49.8s do líder. Isto em 63 Km de troços.



Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram as duas especiais do dia: “Tentei ser muito simpático com os pneus no início e após 10km pensei – os pneus estavam acabados – e sabia que ainda faltavam 20km para o fim. No final, até foi precisa a ajuda do do travão de mão. Tentei ser o mais simpático possível, mas foi difícil, era uma superfície muito dura”.



Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) tiveram um bom arranque de rali, e terminam o dia de abertura com o segundo lugar: “Foi chocante. Os últimos três quilómetros foram uma enorme surpresa para mim. Estava a perder a frente em alguns locais e não estava a tentar proteger os pneus porque pensava que não estaria a perder pregos”.



Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) teve uma ligeira saída no primeiro troço, em que perdeu 10 segundos, mas Tanak está a andar bem mais. Um começo assim-assim, talvez pela pressão que lhe colocaram em cima. Há muito rali pela frente, por isso vamos ver o que sucede. Mas esperava-se que estivesse à frente de Breen ainda que a ligeira saída explique a posição: “Não foi bom. O troço estava em muito mau estado, com muita gravilha, por isso os pneus dianteiros desapareceram completamente e perdi muito tempo no final. Se alguém conseguir gerir os seus pneus muito bem, será muito rápido”, explicou.



Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) tem feito uma prova cautelosa: “Tendo em conta as condições, estou bastante satisfeito. Tive muita subviragem no final e pensei que tinha um furo, por retraí-me”.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) está a ter um começo difícil de prova, mas não perdeu demasiado: “Não foi fácil, especialmente no final, com muita neve solta. Muitas vezes foi bastante complicado conseguir que o carro andasse, mas nós tentámos”.



Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC) está a fazer uma prova cautelosa, mas está a perder um pouco mais de tempo do que devia tendo em conta a sua ordem na estrada: “Estava nos meus limites. O ritmo parecia bastante bom, eram condições difíceis para conduzir limpo, mas mesmo assim ia depressa. Estou feliz pela minha condução”.



Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) também! Tem-se saído bem nestas condições, com muita neve: “É um grande desafio. Em muitos topos não se consegue ver para a frente, o que o torna mais assustador com estes carros! No final do troço, tivemos um furo, por isso tive de abrandar um pouco. Sobrevivemos a este troço complicada, por isso estou feliz!”

Oliver Solberg/Sebastian Marshall (Hyundai I20 Coupé WRC) terminaram o dia no oitavo lugar, uma prestação impressionante, até porque o jovem piloto foi quarto nesta segunda especial: o seu segundo troço de sempre num World Rally Car: “É muito difícil no escuro porque quando estamos completamente de lado não sabemos o que vamos atingir! Estou realmente a começar a compreender tudo melhor agora, por isso foi muito agradável e é ótimo conduzir neste troço”.



Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) minimizaram os estragos, mas já se sabe que este tipo de ralis é mesmo o mais complicado para Ogier quando os andamentos são mais equilibrados entre todos: “Fiz o que pude, mas foi bastante difícil. Vamos ver o que podemos fazer amanhã, mas já estamos bastante longe”, disse.

Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) tudo tem feito para não cometer erros, e pelo menos não tem qualquer R5 à sua frente: “Bastante bom! Na escuridão, só contam as notas e este segundo troço foi muito melhor do que o primeiro. Cedemos muito tempo no primeiro troço, o que foi dececionante, mas pelo menos foi bom agora”.



Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) furaram nesta segunda especial, tiveram que parar para mudar um roda e com isso perderam quase quatro minutos. Só neste troço.

Na 16ª posição, atrás de cinco R5, está Lorenzo Bertelli (Ford Fiesta WRC), já a 2:03.3. A falta de ritmo não perdoa. No 21º lugar roda Janne Tuohino (Ford Fiesta WRC) que provavelmente menosprezou o que é guiar um WRC atual. O melhor que conseguiu foi um 12º e 13º lugares nos troços e já está a 2m23.1s da frente. Pode conhecer muito bem os terrenos que pisa, mas desconhece por completo o carro.

