WRC, Rali Ártico/Finlândia, PE1: Hyundai e Ott Tänak começam na frente

Grande arranque de rali para a Hyundai e para Ott Tanak. Nos parciais, Kalle Rovanpera estava a fazer jogo igual com o estónio, mas perdeu 10 segundos preso num banco de neve, e Tanak levou a melhor, num troço em que Craig Breen esteve igualmente muito bem, ao ceder apenas 3.6s para o seu colega de equipa. Assim sendo, dois Hyundai já na frente…

O Rali Ártico/Finlândia abriu com a especial de Sarriojärvi 1, com 31.05km. É o troço mais longo do rali, que se repete mais logo, e já se percebeu que quanto mais atrás, melhor. Por isso, Sébastien Ogier não fez melhor que nono, cedendo mais de 20 segundos. Boa estreia num WRC para Oliver Solberg, que fez melhor do que Gus Greensmith.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) tiveram um desempenho notável e já lideram a prova: “É difícil dizer que foi perfeito, pois tive muita subviragem. Foi um troço muito exigente mas as condições eram boas. É o primeiro troço, há um longo caminho a percorrer”, disse.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) foram segundos a 3.6s, um bom arranque para a dupla da Hyundai: “A este nível, dos grandes, tem de se estar bem desde o primeiro troço, mas eu fui demasiado lento”. Nem por isso, dizemos, nós.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) têm andamento, mas o jovem cometeu um erro logo a abrir. Perdeu quase 10 segundos no meio do troço, mas ainda fez o suficiente para ser terceiro e por exemplo, bater Neuville por 1.8 segundos: “Fiquei preso no banco de neve durante algum tempo. Cheguei a um cruzamento e fui em frente, bati com a retaguarda. O tempo não foi assim tão mau, mas não podemos voltar a cometer erros como este” disse Rovanpera que é terceiro a 10.6s.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) são quartos a 12.4s, depois de alguns erros na especial: “Há muita limpeza e muita neve fresca. Eu já estava a ter algum benefício com as linhas mas andámos sempre à procura de um bom ritmo e não funcionou o troço todo”.

Quinto lugar para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que já perderam 16.7s: “Senti que em alguns locais podia ter andado mais depressa, mas noutros estive no limite. foi difícil encontrar o equilíbrio nestas condições”.

Grande tempo de Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC), sextos, 17.4 segundos abaixo de Tänak: “Não foi mau! Fui muito cuidadoso em algumas zonas, com os pneus. É melhor do que o gelo do Monte!”

Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC) foram sétimos: “Condições são bastante boas” na frente de Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC).

Como se esperava, um mau troço para Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) devido às dificuldades de abrir a estrada. Talvez tenha perdido tempo a mais, pois já está a 22.7s da frente: “Neve demasiado suave. Infelizmente não me diverti muito, mas estou feliz com a minha condução, conduzi bem melhor do que esta manhã, no shakedown”, disse.

Oliver Solberg/Sebastian Marshall (Hyundai I20 Coupé WRC) foram 10º, com o jovem sueco a parar brevemente na especial: “Foi muito complicado e os pneus da frente estão acabados! Não foi um bom tempo, mas é muito agradável, de qualquer maneira. Tive de parar e fazer marcha atrás e perdi cerca de 10 segundos, mas tudo bem, estou a aprender!”

Ainda assim, foi mais rápido que Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC): “Foi realmente agradável. Em algumas zonas tinha um bom ritmo, mas noutras não. Esperava um pouco melhor do que isto, vamos tentar fazer melhor”.

Como curiosidade, e no seu regresso ao WRC, Lorenzo Bertelli Lorenzo (Ford Fiesta WRC) foi apenas 16º da geral a 56.4s.



