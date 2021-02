WRC, Rali Ártico/Finlândia: Ott Tänak foi o mais rápido do Shakedown

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) foram os mais rápidos no Shakedown do Rali do Ártico/Finlândia, batendo os seus colegas de equipa, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) por sete décimos. Para que se perceba melhor o estado do troço, Tanak tirou 7.6s da primeira para a terceira passagem, isto em pouco mais de 5 Km.

Os tempos obtido não são representativos, já que Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foram terceiro na frente de Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC), um registo que o jovem francês conseguiu na quarta passagem.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) foram quintos na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) que foi de longe o mais rápido na primeira passagem, não mais voltando a registar um crono normal nas duas passagens seguintes.





O Shakedown ficou marcado por algum nevoeiro e uma temperatura de -2°C. Thierry Neuville, Elfyn Evans e Janne Tuohino tiveram os primeiros contratempos, leia-se encontros imediatos com os bancos de neve.

Evans saiu num local, que foi ‘aproveitado’ por Neuville, acontecendo-lhe exatamente a mesma coisa, no mesmo sítio. Ficaram ambos algum tempo presos em bancos de neve.

Oliver Solberg/Sebastian Marshall (Hyundai I20 Coupé WRC) foram sétimos, na estreia do jovem sueco entre os ‘big boys’, com Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) logo a seguir, na frente de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), Andreas Mikkelsen/Ola Floene (Skoda Fabia R5 Evo) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC). Como se percebe, não vale a pena tirar ilações destes tempo, mas sim, esperar pelos dois troços de 31.05 Km de mais logo.