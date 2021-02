WRC, Rali Ártico/Finlândia, Oliver Solberg: “Não esperava tão cedo ser tão rápido”

Oliver Solberg terminou o segundo dia de prova em sexto, tem Takamoto Katsuta atrás, a 7.6s, mas termine onde terminar, se o conseguir, já fez o suficiente para deixar demonstrado o que deverá ser no futuro, e bem próximo. Depois desta prova, não nos admiramos que lhe sejam oferecidas mais ralis no WRC: “Foi um dia muito bom, de manhã fiz tempos muitos bons, estou com um bom feeling do carro, mas esta tarde os troços estavam mesmo complicados. Muito escorregadio, pisos muito solto, basicamente não corri riscos e tentei aprender o mais possível” começou por dizer o piloto sueco, que já luta com os ‘big boys’ do WRC , logo na sua estreia com um world Rally Car: “Sempre o desejei e sonhei, mas não esperava estar junto deles tão cedo e ser tão rápido. Estar no top 6 para mim é uma loucura. Tenho ainda muito a aprender na gestão dos pneus, mas tirando isso senti-me mesmo muito bem”, disse o sueco.