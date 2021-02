WRC, Rali Ártico/Finlândia: Oliver Solberg: “Estou a confiar cada vez mais no carro”

Oliver Solberg está a realizar um rali que, sinceramente, não esperávamos. O que está a conseguir só pode advir de um sobredotado, e para o comprovar basta ver com que está a lutar na primeira vez que guia um WRC. Está a lutar metro a metro com Takamoto Katsuta, já se viu livre de Teemu Suninen, isto para não falar de Gus Greensmith. A sua pilotagem é espetacular, provavelmente anda muito de lado com o carro para se proteger um pouco mais, pois as velocidades são grandes nos troços. Um rali impressionante, Vamos ver como termina e se não comete nenhum exagero: “O dia de hoje começou de forma um pouco difícil, tive algumas dificuldades, mas depois tudo melhorou. Estou a confiar cada vez mais no carro. Os tempos que consegui nos troços (ndr, 4º 3º, etc.) não os esperava, especialmente estar tão cedo no ritmo. Mas tem sido divertido. Tenho-me divertido muito, está a correr bem. Felizmente conseguimos juntar tudo muito depressa, e tenho tido uma boa velocidade”, disse.