WRC, Rali Ártico/Finlândia: Esapekka Lappi lidera facilmente o WRC2

Andreas Mikkelsen disse no princípio do ano que queria dominar o WRC2 e ganhar as provas todas, de modo a voltar ao WRC, mas não deve ter contado com colegas, que tal como ele, tentam fazer o mesmo percurso. Um deles é Esapekka Lappi, que neste seu regresso, tem-no feito de forma perfeita, reclamando vitórias consecutivas em especiais do WRC2, triunfando em todas até aqui realizadas.

Desta forma, claro está, domina por completo a categoria, tendo neste momento 33.1s de avanço para Andreas Mikkelsen, que não tem agora muita margem para ‘descalçar esta bota’. O norueguês diz que o VW Polo é melhor em troços rápidos e fluídos, revelando ainda que está a andar o máximo que pode com o Skoda e não consegue chegar a Lappi.

Lappi, competindo pela primeira vez desde a saída da M-Sport Ford em 2020, marcou o ritmo desde o início no seu Volkswagen Polo GTI R5. O seu companheiro de equipa na Movisport, Nikolay Gryazin, é terceiro a 7.4s de Mikkelsen. Eyvind Brynildsen, convocado pela Toksport à última da hora, está muito longe, já a 1m42s.

Adrien Fourmaux, que compete apenas no seu terceiro rali de inverno no seu Ford Fiesta Rally2, é quinto a 1m44.8s, portanto muito longe dos especialistas. Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2) está a mais de quatro minutos e já não é capaz de acompanhar os mais rápidos.

Emil Lindholm liderava o WRC3, mas teve um acidente na PE3 e desistiu. Na frente está agora Teemu Asunmaa (Skoda Fabia Rally2) que está envolvido numa boa luta com Egon Kaur (Volkswagen Polo GTI R5), que dista apenas 2.0s. O terceiro classificado, Erik Pietarinen (Škoda Fabia R5) está já a 58.1s.