WRC, Rali Ártico/Finlândia: Andreas Mikkelsen esqueceu-se que guiava um Rally2

A situação mais curiosa neste início de fim de semana de Rali do Ártico/Finlândia foi protagonizada por Andreas Mikkelsen e Ola Floene, que como se sabe, correm no WRC2 num Skoda Fabia R5 Evo. No final da primeira passagem o pilotos norueguês não parava de rir, e o caso não era para menos: “Este foi o meu pior arranque de sempre, pois na segunda curva, esqueci-me que estava num WRC2 e tentei carregar na patilha do volante ao invés da alavanca das mudanças”…

Acontece aos melhores. É o cérebro a pedir-lhe um World Rally Car…