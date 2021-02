WRC, Rali Ártico/Finlândia, Andrea Adamo: “não apostaria que ele fizesse o que tem vindo a fazer”

Andrea Adamo estava tão contente com o seu novo pupilo, que até lhe começou a atirar com neve enquanto era entrevistado. O jovem Oliver Solberg está a fazer um rali acima de todas as expectativas, inclusive do ‘chefe’: “Nós não o convidámos para este rali porque tínhamos um lugar disponível, foi porque achámos que ele podia fazer um bom rali. Claro que antes não apostaria que ele fizesse o que tem vindo a fazer, esperava sim que ele fosse aumentando a sua rapidez ao longo do rali, não que fizesse um quarto lugar no seu segundo troço com um World Rally Car, e a verdade é que ele tem estado cada vez melhor”, disse Adamo.