WRc, Rali Acrópole, Jari-Matti Latvala: “O Kalle é um piloto completo…” | AutoSport

Jari-Matti, fala-nos da Finlândia no outono…

“Já lá guiei no final de agosto, mas nunca em outubro. Nessa altura do ano, as estradas serão diferentes. A prova tem sido no verão, nos últimos 20 anos, quando temos tido condições muito quentes, com cascalho solto no topo. Quando fizer mais frio, será um pouco húmido, mas nunca sabemos que tempo vai estar. Os pilotos terão de lidar com um nível de aderência diferente. O efeito de limpeza da estrada será um tópico, mas não se beneficia realmente de correr mais atrás, se estiverem condições mais húmidas. Por outro lado, há o pilotar na escuridão, não o fazíamos desde os anos 90…”

Este foi uma atuação estelar de Kalle? Concordas?

“Ao chegar a este evento e ao ver os nossos pilotos na primeira etapa, já estava realmente feliz. Todos eles começaram ao mais alto nível. Infelizmente, o Elfyn teve um problema e o seu rali correu mal. O Seb estava a conduzir como um campeão, que sabe como ganhar o campeonato, e o Kalle foi espantoso. Eu disse na Estónia que tinha nascido um novo finlandês voador, mas aqui ele ainda voou mais alto….”

O que pensaste quando o viste guiar no primeiro troço da manhã?

“Tem de se estar confiante. Se estiver confiante, pode fazer a diferença. Claro que estávamos assustados, pensando se ele poderia manter o carro na estrada, mas ele é muito mais calmo do que eu, ele consegue manter as suas emoções sob controlo muito bem!”

É difícil de observar de fora?

“A Bélgica não foi o melhor rali para nós, a Hyundai conseguiu muitos pontos e sabíamos que precisávamos de muitos pontos aqui, pois se não os conseguíssemos, isso criaria pressão para a Finlândia. Fico muito nervoso ao observar, espera-se que não haja problemas e que se mantenham na estrada, confesso que é mais difícil do que quando eu era piloto…”

Achas que o Kalle é um piloto de ralis completo?

“Quando ele é capaz de conduzir na neve, terra e asfalto, sim, é um piloto completo. O Kalle tem bom desempenho em todas as superfícies…”

Achas que ele é ‘material’ Campeão do Mundo?

“Ganhar o seu segundo evento nesta temporada, que é verdadeiramente a sua primeira temporada completa no WRC – ano passado não conta – é porque deve ter elementos para se tornar um campeão. Mas como o Seb sabe, ganhar o campeonato é difícil, é também preciso um pouco de sorte. Precisa que tudo se junte, mas com certeza o Kalle alcançou um marco na sua carreira. Acho que veremos dele grandes vitórias, mas vamos passo a passo, sem colocar demasiada pressão…”