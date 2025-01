WRC, Raio X dos novos Rally1: Mais leves, mais simples e mais económicos…

Mais leves, mais simples e mais económicos, os novos carros de Rally1 vão para os troços novamente como a principal categoria do WRC, utilizando 100% de combustível sustentável, como têm feito desde 2022, mas sem as unidades híbridas plug-in implementadas nos últimos três anos. Como parte da alteração das regras, o peso mínimo dos carros foi reduzido de 1260 quilogramas para 1180 quilogramas. Para manter uma relação peso-potência equivalente entre os carros do Rally1 de 2024 e 2025, o tamanho do restritor de ar foi reduzido de 36 mm para 35 mm.

Os automóveis Rally1 proporcionarão uma melhor acessibilidade económica aos pilotos e equipas que pretendam competir ao mais alto nível do Campeonato do Mundo de Ralis. Continuam a usar combustível 100 por cento sustentável, serão mais leves, mais fáceis de conduzir, menos complexos de manter, mais baratos de utilizar, mas igualmente espectaculares de ver.

A interrupção da utilização da tecnologia híbrida permite às equipas e aos construtores reduzir as suas despesas globais. Os pilotos que sobem ao escalão superior do WRC também beneficiarão da transição simplificada a partir dos Rally2. E Mārtiṇš Sesks provou-o no passado Rali da Polónia, em que demonstrou o potencial do conceito ao estabelecer quatro tempos nos três primeiros lugares e manter o segundo lugar em três troços durante a sua estreia nos Rally1, ao volante de um Ford Puma com lastro instalado em vez de utilizar uma unidade híbrida plug-in.