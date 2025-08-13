WRC quer reforçar presença na Ásia–Pacífico com novo rali a par do Japão
O Mundial de Ralis (WRC) está a planear expandir a sua presença na região Ásia–Pacífico, com a adição de uma segunda prova a complementar o atual Rali do Japão. A informação foi confirmada pelo diretor de eventos do WRC Promoter, Simon Larkin, que revelou negociações para o possível regresso da Indonésia e da Nova Zelândia ao calendário.
Indonésia e Nova Zelândia no horizonte
A Indonésia, ausente do WRC desde 1997, poderá regressar em 2027. Já decorreram encontros com o Ministério do Desporto e autoridades locais, e Larkin sublinhou a ambição do país e a sua ligação histórica ao Campeonato Ásia–Pacífico.
A Nova Zelândia, que recebeu o WRC pela última vez em 2022, também está interessada em voltar. Conversas paralelas com governos da Austrália e da Indonésia indicam que ambas as provas têm “forte viabilidade” para 2027.
Estratégia de expansão
Segundo Larkin, citado pelo rallyjournal.com, a abordagem segue o modelo aplicado no Rali da Arábia Saudita: utilizar provas do WRC para impulsionar campeonatos regionais, tal como acontece na América do Sul. Esta integração fortalece o ecossistema de ralis e aumenta a exposição mediática das regiões-alvo.
Interesses na Europa
Fora da Ásia–Pacífico, pelo menos dois países europeus manifestaram interesse em integrar ou regressar ao calendário do WRC. Além disso, eventos do Europeu de Ralis (ERC) poderão seguir o exemplo da Polónia, Letónia e Ilhas Canárias, que beneficiaram de uma vaga anual reservada para provas do ERC entrarem no Mundial.
