WRC ‘quer’ comunicações rádio nas transmissões, como na F1: a sério? Como?

O Promotor do WRC espera que as comunicações rádio em direto entre equipas e pilotos sejam possíveis já no próximo ano, com a intenção das transmitir em direto na televisão, à semelhança do que sucede na Fórmula 1. Percebemos a ideia, mas assim de repente, surgem-nos mesmo muitas dúvidas…

Supostamente o Rali de Portugal vai ficar marcado por uma experiência no WRC, que passa pela possibilidade dos adeptos poderem ouvir as comunicações via rádio ao vivo entre as equipas e as suas duplas de pilotos e navegadores.

A ideia é implementar em 2025, começando as experiências já na nossa prova do WRC. O que pode ser ouvido assemelha-se muito ao que já sucede na Fórmula 1, diz o Promotor.

Na F1TV e nas transmissões da F1, por exemplo na Sport TV, os adeptos já ouvem muita coisa, e o WRC vai agora começar a testar o sistema para replicar e 2025.

Logicamente, vai ter que haver experiências, mas esse é só um detalhe de um ‘mundo’ de dificuldades, e muito sinceramente não percebemos muito bem como pode funcionar nos ralis um sistema destes.

Mas a isso, já lá vamos…

Segundo Simon Larkin, diretor de eventos do WRC Promoter disse ao Dirtfish: “a relação entre o piloto e o engenheiro, esse trabalho em equipa é algo em que acredito que podemos trabalhar melhor. Podemos trazer mais personagens; até mesmo a relação entre o piloto e o seu engenheiro é algo que falta e que outros desportos são melhores.

Temos um novo conceito para o próximo ano, no qual estamos a trabalhar com as equipas e os Construtores para obter mais dados dos carros, mais interação ao vivo entre as equipas e as suas duplas. Neste momento, o meu carro alugado tem melhor conectividade do que estes carros de ralis, que são muito caros”, disse Larkin ao Dirtfish dando como exemplo as boas conversas que podemos ouvir na F1 entre pilotos e engenheiro, por vezes discussões.

Para que isso suceda, o Promotor do WRC planeia disponibilizar às equipas do Rally1 a capacidade de aceder à telemetria ao vivo em troca da possibilidade de transmitir comunicações de rádio.

Isto é o que disse o Promotor ao Dirtfish, agora as nossas dúvidas:

Dar como exemplo a conversa entre um engenheiro de F1 e o seu piloto é uma coisa.

Mas como é que o Promotor do WRC julga que possa haver uma conversa entre um engenheiro e o seu piloto, quando este e o navegador estão super-concentrados nos troços, e nunca poderia haver qualquer conversa a interromper o ‘ditar’ notas até por uma questão de segurança.

Quanto muito, e isso já existe, por questões de segurança quando se passa alguma coisa num qualquer troço. Portanto, durante os troços, comunicações rádio, impossível.

Conversas entre engenheiro e piloto entre os troços…”nããã..”, porque essas não são passíveis de transmitir publicamente porque são segredos das equipas. Alguém imagina ouvirem-se transmissões de rádio de engenheiro e piloto a discutirem afinações?

Na F1, é muito diferente, porque durante uma corrida, ou de uma qualquer sessão, o carro está como está, mas o piloto pode intervir em muita coisa, no WRC, quando o troço começa, não há a mínima hipótese de haver conversas de rádio entre engenheiro e piloto ou navegador.

Era isto que o Promotor pensava? Se era, esqueçam…

Seja como for, pode haver ideias diferentes, estar a ser pensada outra coisa, por isso resta esperar para ver quais são na prática as ideias para saber se são realizáveis. Portanto, resta aguardar…