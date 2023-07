WRC quer acabar com ‘passeios dominicais’: regras mudam, agora como, logo se vê… | AutoSport

Há muito se sabe que o último dia de uma prova do WRC é invariavelmente chata…exceto a Power Stage, que vale por si só! Por isso, uma das coisas que deverá ser alterada no WRC é o formato do domingo. Há muito que os ralis ficam praticamente resolvidos ao sábado, só este ano, todos com exceção do Rali da Suécia em que existia uma margem de 8.6s entre primeiro e segundo, no sábado já se sabia – em condições normais – quem iria vencer e isso é muito mau para os ralis porque as equipas poupam pneus nos três primeiros troços para atacar na Power Stage, onde tudo se decide.

não é preciso muito ‘brainstorming’ para efetuar mudanças que acabem com os ‘passeios’ de domingos de manhã, pelo que o diretor desportivo do Promotor do WRC, Peter Thul, revelou que estão em discussão alterações que mudem o atual estado das coisas, e o formato dos domingos está no topo da lista.

Quem seja pontos em todos os todos, talvez de forma crescente, mas tem que ser equilibrado.

E porquê? Porque tudo o que se pensa tem prós e contras. Por exemplo, pontos crescentes ao domingo poderia fazer com que, quem entrasse em Super Rali poderia obter mais pontos do que quem realizasse o rali todo.

O vencedor tem sempre ser quem obtém o maior número de pontos e quem termina rali devem ter um benefício disso. Senão desvalorizam-se os dias anteriores. O que for encontrado não pode ser demasiado complicado para o público, mas algo tem que ser feito.