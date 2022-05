WRC: quem é o ‘mais favorito’ a vencer o Rali de Portugal? | AutoSport

Há uns dias, um amigo meu fez-me esta pergunta, que serve de título a este artigo.

Isso tem uma resposta complicada, disse-lhe. Porquê? Retorquiu…

Respondi-lhe que todos têm argumentos a seu favor, mas também têm contra, para além desta ser a primeira prova em pisos de terra e como é o tipo de piso mais comum do campeonato, também é aquele em que as equipas mais trabalharam no desenvolvimento dos seus carros, pelo menos em termos teóricos.

A Ford assume-o claramente, nem tanto a Toyota, muito menos a Hyundai, que teve muitos problemas para além do normal desenvolvimento do carro.

Mas vamos, caso a caso, destacar os pontos a favor e ‘contra’:

Kalle Rovanpera: é o primeiro a partir para a estrada, e a sua sexta feira será, certamente, muito difícil nas primeiras passagens pela Lousã, Góis e Arganil, e por fim Mortágua. As segundas passagens pela Lousã, Góis e Arganil, já não serão tão complicadas quanto à limpeza, o problema aí será mais os troços mais degradados. Será muito interessante vê-lo fazer o papel que Sébastien Ogier fez muitas vezes, como se sai ao limpar a estrada na primeira prova de terra do ano, e pelos números do campeonato, nas seguintes também. De qualquer modo, está a andar tão bem que não nos admirávamos que pudesse vencer o rali. Mas não é a nossa primeira aposta na prova portuguesa. Thierry Neuville diz que sendo o segundo na estrada não vai ter hipóteses de vencer devido ao facto de vários pilotos muito rápidos começarem muito atrás, e que por isso vão ter a estrada muito mais limpa, e beneficiar com isso. Diz que vai lutar pelo top 5.

Achamos que vai lutar pelo pódio, pois costuma andar bem em Portugal, venceu em 2018, foi segundos em 2017 e 2019. Desde que não fique demasiado para trás no primeiro dia, não é impossível, inclusivamente, vencer. Reforçamos que muito disto vai depender do carro e da sua competitividade… Craig Breen não parece estar em condições de vencer em Portugal, não só porque é o terceiro na estrada, também porque não disputa o Rali de Portugal desde 2018, mas ainda porque tem estado com dificuldades de mostrar que o Ford Puma Rally1 é carro para vencer. Acreditamos que seja, sim, o irlandês que ainda não conseguiu produzir prestações que o coloquem na senda dos triunfos, mas também é verdade que já disse ter sido em pisos de terra que melhor se preparou com o Ford Puma e por isso está na altura de mostrar que esse trabalho que fez o ano passado vai começar agora a dar frutos.

Um caso muito interessante a seguir, porque os seus colegas de equipa só com uma monumental surpresa poderia vencer o rali, exceção feita, claro, a Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, vencedor de Monte Carlo, é quarto na estrada e por isso é muito mais difícil de sair incólume do 1º dia do que Ogier, Evans e especialmente Sordo.

O francês não compete num rali desde o seu triunfo no Monte Carlo em janeiro e acreditamos também que é muito mais fácil a Loeb vencer no ‘Monte’ do que o Rali de Portugal, o que já fez por duas vezes, mas em 2007 e 2009.

Obviamente que, sendo Loeb, pode ganhar, mas não o damos como claro favorito. Ott Tanak é para nós, se tiver carro para isso, um dos principais favoritos se não o principal: depois de começar mal o campeonato, foi 2º na Croácia, e não só já ganhou em Portugal como mostrou o ano passado que iria vencer outra vez se não fosse a fraca fiabilidade dos Hyundai. O ano passado, Tanak, arrasou, até abandonar.

Vamos ver como se apresentam os três Hyundai. qualquer deles pode ganhar, se o carro estiver ao nível da concorrência a todos os níveis. Takamoto Katsuta pode fazer um bom resultado, mas um top 5 já era bom. Gus Greensmith gosta muito do Rali de Portugal, achamos que vai fazer um bom rali, provavelmente em luta com o japonês da Toyota. Sébastien Ogier está sem guiar um Rally1 em competição desde o Monte Carlo, e pode ter ritmo suficiente para vencer em Portugal.

Parte duma boa posição na estrada, pela primeira vez em muito tempo no Rali de Portugal e acreditamos que pode desta feita ganhar pela sexta vez. Mas de modo nenhum achamos que vá ser fácil. Achamos sim, que este Rali de Portugal é o mais ‘aberto’ em muito tempo.

Vai também depender muito da fiabilidade dos três carros distintos. Elfyn Evans venceu o Rali de Portugal do ano passado, parte duma posição na estrada muito favorável, é claramente candidato a vencer, mas por outro lado está pressionado pelos ‘azares’ que tem tido este ano e chega a Portugal quase num registo de ‘tudo ou nada’, o que nunca é bom em termos mentais. O seu problema tem sido muito mais a confiança do que queixas sobre o carro Adrien Fourmaux vai fazer um Rali de Portugal quase em passeio de modo a levar o carro até ao fim e tem de mostrar aqui e ali que sabe andar depressa. Se volta a ‘amolgar a lata’, está condenado ao WRC2. Pierre-Louis Loubet vem pra evoluir, as coisas correram bem na Croácia, só tem que manter esse registo em Portugal, ninguém espera que faça milagre, só tem mesmo que fazer ralis e diminuir cada vez mais a margem à sua frente, tal como fez Takamoto Katsuta nos últimos anos. Dani Sordo é para nós uma dos principais candidatos a vencer o Rali de Portugal, mas vai ter que ultrapassar a questão da falta de ritmo. É o piloto que corre no Rali de Portugal há mais tempo, desde 2005, o que não faz uma diferença grande pois o Rali de Portugal rumou ao norte em 2015.

O Rali de Portugal marca o primeiro rali do ano para o espanhol, no Hyundai i20 N Rally1, embora tenham acumulado muitos quilómetros no carro durante os testes.

Sordo já terminou o Rali de Portugal cinco vezes no pódio, incluindo em 2021, duas vezes com a Hyundai recentemente. Tem o apoio dos espanhóis, quase corre em ‘casa’ e isso motiva ainda mais. Dá confiança acrescida.

Agora falta tudo o resto. conhece bem a prova, mas como todos os outros corre em terra com estes carros pela primeira vez e não há como não estar atrás dos seus colegas de equipa e das outras marcas na compreensão de como tudo funciona com a parte híbrida.

Se não houver, é muito mérito do espanhol

Pensamos que depressa terá um bom ritmo e vai adaptar-se rapidamente. Achamos que irá liderar a prova no fim do 1º dia. Se ganha o rali é outra música, mas terminar no pódio é uma forte probabilidade. No entanto, não nos cansamos de reforçar: depende do carro.

Ordem de Partida no Rali de Portugal do P1: