WRC: Quem é Isabelle Galmiche, a navegadora de Sébastien Loeb? | AutoSport

Sabia que Isabelle Galmiche, a nova navegador da Sébastien Loeb se estreou no WRC no Rali de Portugal? Sim, foi em 2007, ao lado de Dominique Rebout, num Citroën C2 R2. Sabia que a segunda prova no WRC da francesa foi também no Rali de Portugal? 2013, ao lado de Gilbert Quentin, num Citroën DS3 R3T. fez outras provas em 2013, mas só em 2017 regressou ao WRC: na Alemanha, pela primeira vez num WRC. Agora, marca presença ao lado de Sébastien Loeb na nova era dos híbridos: “Para lá do Daniel (Elena), nunca houve mais ninguém que tenha levado mais tempo ao lado que ela. Houve testes a que o Daniel (Elena) não podia vir, foi Isabelle que andou comigo. Ela conhece as minhas notas, e nem pensei duas vezes. Sabia que ela ficaria feliz por vir comigo”, disse Loeb.