WRC: Que pilotos para a M-Sport no Mundial de Ralis? | AutoSport

Com os plantéis da Toyota e da Hyundai assegurados no WRC é do lado da M-Sport Ford que existem muitas dúvidas quanto ao line-up da equipa para 2024. Sem Ott tanak, que está de regresso à Hyundai MotorSport, e muito longe de voltar a fazer uma operação que em 2017 e 2018, valeu títulos à equipa, com Sébastien Ogier, os homens da Cumbria arriscam-se a voltar à ‘formação’ de jovens valores tal como já sucedeu no passado.

Se olharmos para as restantes equipas é difícil encontrar alguém que não tenha passado pela M-Sport, talvez só mesmo Kalle Rovanpera, pelo que há de momento muitas dúvidas quanto aos nomes para a equipa.

Contudo, Adrien Fourmaux deve ser um deles e o seu acidente no Rali do Japão em nada afetou essa possibilidade. Foi clara a falta de sorte, numa situação que apanhou outro piloto bem mais experiente: Dani Sordo. Portanto, Fourmaux deve ser um deles.

O futuro de Pierre-Louis Loubet na equipa está mais do que em dúvida, porque correu bastante mal, com o francês a não dar o salto competitivo que se esperava. Mas pode manter-se na equipa, apesar de tudo, pois a M-Sport não está em condições de desperdiçar a experiência que o francês acumulou em ano e meio de Rally1. Pode tornar-se numa inevitabilidade…

Grégoire Munster é outra possibilidade. Tem andado bem com o Rally2 da Ford no WRC2, não esteve mal nas provas que fez com o Rally1, especialmente na Europa Central. É hipótese, mas está longe de ter o lugar garantido. O seu maior problema é que a M-Sport também precisa de bons pilotos nos Rally2…

Agora os rumores

Oliver Solberg tem vindo a ser falado como possibilidade, mas o jovem sueco descartou-se da questão no Japão ao dizer que há pessoas que sabem mais do que ele…

Pode estar somente a esconder o jogo, mas pode também querer fazer a poeira assentar face aos rumores que é hipótese para a M-Sport. É preciso não esquecer qual é o patrocínio de Solberg, a Monster Energy e o patrocínio da M-Sport, a Red Bull. Não bate a bota com a perdigota.

Não estamos a ver que a Monster invista dessa forma, mas pode suceder. O dinheiro manda quase sempre.

Outra possibilidade que se fala é Andreas Mikkelsen, que recentemente numa entrevista não confirmou nem negou: “Vamos ver…”, disse. E norueguês é o primeiro da lista à espera de um lugar nos Rally1, mas confessou que está confortável com a Skoda, ainda que dois títulos de WRC2 em três anos comece a ser mais do mesmo. Contudo, Mikkelsen também disse que levar dinheiro está totalmente fora de causa nesta fase da sua carreira.

Quanto a Sébastien Loeb, que fez o que sabemos com a equipa, a primeira vitória de um Rally1 em 2022 foi dele e da M-Sport. A equipa bem gostava, mas o francês está totalmente comprometido com o Dakar e com o projeto Dacia a seguir ao BRX Hunter. Será difícil ver Loeb novamente no WRc, pelo menos a fazer várias provas num só ano.