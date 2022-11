WRC: que pilotos e em que equipas vão correr com os Ford Puma Rally1? | AutoSport

O único piloto que até este momento tem contrato assinado com a M-Sport é Gus Greensmith. Como tem sido habitual todos os anos, a M-Sport é sempre a última a anunciar o seu line up, e isso não sucede por acaso. Quando o dinheiro não abunda, bem antes pelo contrário, é preciso encontrar soluções e o facto de Ott Tanak, e provavelmente, de algum modo, Sébastien Loeb, ainda não estarem anunciados deve-se a um conjunto de situações, que podem inclusivamente ‘meter’ o clã Solberg e a Monster Energy. Tudo porque existe a possibilidade de existir uma equipa ‘paralela’ à M-Sport com Ott tanak e Oliver Solberg, patrocinada pela Monster, mas tudo isto está a ser tratados nos bastidores e neste momento tudo pode acontecer, incluindo Ott Tanak ficar um ano em casa.

Não é fácil montar o projeto ‘Monster’, não é fácil para a M-Sport assegurar os pilotos que pretende, portanto resta aguardar para ver como tudo isto termina.

E ainda há Sébastien Loeb, que deve voltar a fazer um programa curto. Dificilmente o convencem para um programa completo.