WRC, Quatro Ford Puma no Rali do Chile: estreia de Gregoire Munster e Alberto Heller | AutoSport

Não deverá ser coincidência o facto de estarem confirmados mais dois jovens pilotos a fazer a sua estreia nos Rally1. Os jovens Gregoire Munster e Alberto Heller, vão estrear-se com os Rally1 em competição no Rali do Chile. O jovem belga terá na mesma estrutura um piloto com que ‘lutar’, Alberto Heller, naquela que será a primeira experiência de ambos em competição com os Rally1: “Penso que é um sonho para todos os pilotos de rali, ter um dia a oportunidade de conduzir um carro de classe mundial.” Heller disse ao WRC.com. “É uma oportunidade que temos de aproveitar porque, se não, não a voltamos a repetir, sabes?

“O meu objetivo é tentar divertir-me. Imagina, os melhores pilotos estão nesta categoria com os melhores carros.

Quanto a Munster, piloto da M-Sport no WRC2, vai correr com o carro de Jourdan Serderidis: “Graças a Jourdan Serderidis e à M-Sport, o meu sonho de infância mais precioso tornar-se-á realidade. Mal posso esperar para o experimentar”.