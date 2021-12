WRC: Qual é a equipa com melhor line up? | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing terá em 2022 Elfyn Evans, Esapekka Lappi, Kalle Rovanpera e Sébastien Ogier em algumas provas. A Hyundai Motorsport, Thierry Neuville, Ott Tanak, Oliver Solberg e Dani Sordo a partilhar o terceiro carro, sendo a grande maioria das provas feitas pelo jovem sueco. Por fim a M-Sport/Ford tem no seu line up, Craig Breen, Adrien Fourmaux, Gus Greensmith e Sébastien Loeb, para já apenas no Rali de Monte Carlo.

O que queremos que nos diga é que, mesmo com Loeb e Ogier com programas parciais (Loeb para já só o Monte Carlo), qual é a equipa com melhor line up?

Vote na nossa sondagem e use a caixa de comentários para justificar a escolha.

